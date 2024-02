La fijación de Israel en Rafah disipa las esperanzas de una nueva tregua en Gaza

Catar, país mediador en el conflicto en la Franja de Gaza , reconoció que una tregua en la guerra entre Israel y Hamás no parece ser "muy prometedora", dado el rechazo israelí a los llamados para evitar un asalto a la ciudad de Rafah.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , afirmó que los países que le piden a Israel no atacar la ciudad, donde se refugian 1,4 millones de palestinos, le están diciendo que "pierda la guerra".

Los esfuerzos por una tregua se intensificaron esta semana, cuando Catar, Egipto y Estados Unidos intentaron alcanzar un alto el fuego antes de la entrada de fuerzas israelíes a Rafah, el último gran centro de población de Gaza donde no han ingresado las tropas terrestres israelíes.

El primer ministro de Catar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, quien se reunió esta semana con negociadores de Israel y Hamás, indicó que los esfuerzos por una tregua se complicaron por la insistencia de "muchos países" de que una nueva tregua incluya nuevas liberaciones de rehenes."Los patrones de los últimos días no han sido muy prometedores", admitió durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Por su parte, Hamás amenazó con suspender su participación en el diálogo a menos de que se envíe ayuda al norte de Gaza, donde organismos de socorro advierten de una hambruna inminente. "No se puede negociar mientras el hambre asola al pueblo palestino", afirmó una fuente del grupo islamista, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar del tema.