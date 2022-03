La inflación se desboca en España, impulsada por el precio de la energía y los alimentos

Escucha esta nota aquí

La inflación bate récords en España: 9,8%, su nivel más alto en 37 años, a causa de los precios de la energía impulsados por la guerra en Ucrania, según una primera estimación oficial publicada este miércoles. ¿Cómo viven los españoles esta explosión de los precios? Reportaje en Madrid.

En el mercado de Maravillas, el más grande de Madrid, no hay multitud frente al puesto de pescado de Hernán. Este madrileño de origen salvadoreño no espera mucho de las medidas de apoyo del Gobierno. “Sí, van a subvencionar el combustible para todos. Pero absolutamente todos nuestros costes han subido. Y no podemos repercutir este aumento en el precio final. La gente no compraría”.

Esta subvención forma parte del paquete de ayudas de ayudas directas por 6.000 millones de euros para hogares y empresas presentado este martes. El plan incluye una subvención de 20 céntimos de euro sobre los carburantes, un alza del 15% en el importe del ingreso mínimo vital para las familias más vulnerables, y una prórroga hasta el 30 de junio de las reducciones de impuestos en vigor desde el verano pasado, destinadas a aligerar la factura de la luz.

En los pasillos del mercado, los clientes han aprendido casi todos a apretarse el cinturón. Como María, una estudiante. “En mi piso compartido, me encargo del presupuesto. Utilizo internet para saber cómo ahorrar en electricidad y a qué hora poner la lavadora. Solía ir al sur a ver a mi familia en un coche compartido, pero los precios han subido, así que eso se acabó. Lo mismo ocurre con los viajes en autobús, que se han vuelto demasiado caros.

Carmen, de 62 años, vigila de cerca sus gastos desde la última gran crisis. Esta antigua empresaria tuvo que cerrar su tienda. “Perdí todos mis ahorros durante la crisis de 2008. Este año, he cortado la calefacción y he optado por la calefacción de butano, pero hace mucho frío. El efecto de las medidas no se verá inmediatamente. Hay que tener paciencia. Pero en el fondo, también creo que los dirigentes tienen que entender que no podemos aguantar esto mucho tiempo”.

Desde el Parlamento, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez dijo estar convencido "de que el plan nacional de respuesta y sobre todo el acuerdo logrado en Bruselas para poner un precio de referencia al gas (...) nos va a permitir en los próximos tiempos doblegar la curva y estabilizar la evolución del coste de la vida".

Con Aabla Jounaïdi desde Madrid y la AFP.