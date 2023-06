La justicia europea condena a Rusia por el envenenamiento de Navalni

Las pruebas que se le realizaron en Rusia no concluyeron que hubiera en su cuerpo sustancias potentes o tóxicas ni estupefacientes, ni sustancias psicotrópicas, ni precursores, en el cuerpo de Navalni o en los objetos analizados.

Novichok es un producto desarrollado en la antigua URSS con fines militares, un agente que también se usó en el intento de asesinato en 2018 del ex agente doble Serguei Skripal y de su hija en la localidad inglesa de Salisbury.

El TEDH no acusa directamente a los servicios secretos rusos de estar detrás del envenenamiento de Alexei Navalni pero destaca que "el desarrollo y la utilización de estas sustancias químicas requiere tiempo, competencias y un nivel de organización que difícilmente podrían haber alcanzado individuos sin vínculos con los poderes públicos".

Los magistrados añaden que el opositor ya había sido amenazado y agredido y que el móvil político del envenenamiento tendría que haber sido un elemento esencial de la investigación. “La pesquisa no sólo no abordó el posible vínculo entre los hechos y las actividades públicas del Sr. Navalni, sino que no se planteó seriamente la teoría de que el ataque fue premeditado, a pesar de que ninguno de los exámenes médicos o forenses había detectado una causa natural", argumentan.