La justicia rusa abre un nuevo juicio contra Alexei Navalny por ‘extremismo’

A los periodistas no se les permitió entrar en la sala del tribunal, pero pudieron seguir la vista por videoconferencia desde una sala contigua, con un sonido apenas inteligible, informó la agencia Reuters.

El activista anticorrupción se enfrenta ahora a no menos de treinta años de prisión adicional en este juicio, cuyo resultado parece escrito. Y eso no es todo, ya que los investigadores también abrieron una investigación por "terrorismo" a finales de 2022, sin dar más detalles por el momento. Alexei Navalny cumple actualmente condenas por un total de once años y medio.