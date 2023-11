La larga espera de familiares de rehenes: ‘Estamos viviendo en una pesadilla todos los días’

Se prevé que Hamás ponga en libertad a 50 mujeres y niños cautivos , pero la alegría no es completa, y es que más de 180 personas seguirán secuestradas en la franja después del nuevo acuerdo. Ron, el hermano mayor de edad de Yulia, será uno de los que no se beneficie del canje. Así lo ve la propia Yulia.

“Estamos viviendo en una pesadilla todos los días. Cada día me levanto con la misma pesadilla. Todavía no me puedo creer que estemos en la misma situación desde hace tantas semanas. Es muy duro”, afirma.