La mitad de los hogares británicos reduce el número de comidas en un contexto de inflación desbocada

La primera ministra Liz Truss no solo ha perdido toda credibilidad política, sino que sus erróneas decisiones en materia económica activaron una crisis latente tras la salida del país de la Unión Europea (UE), el Brexit, a la que se suman los efectos de la guerra en Ucrania.

Al mismo tiempo la crisis política sigue haciendo estragos al interior del Gobierno. La ministra del Interior, la ultraconservadora Suella Braverman renunció el miércoles, no sin antes hacer pública sus declaraciones cuestionando a Truss. "Fingir que no hemos cometido errores, actuar como si nadie pudiera ver que los hemos cometido y esperar que las cosas salgan bien por arte de magia no es una política seria", escribió.