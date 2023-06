La población de Crimea teme la falta de agua tras la destrucción de la presa de Kajovka

No quiere hablar. Vladimir Ivanovitch Alexeienko fue el único que se expresó, al pasar por una calle bordeada de enormes jardines rebosantes de frutas y verduras: "Hace dos años, en esta época del año, cuando el canal aún no había vuelto a fluir, ya estaba todo quemado por el sol, ya estaba todo marrón", dice el jubilado. “Y ahora, ya ve, todo ha vuelto a florecer”, apunta.

“Aquí hay agua subterránea, pero es mineral y salada, así que no se puede beber. Y el agua del canal, bueno, ¡eso es vida! Cuando la tierra bebe agua buena, puede producir, pero si bebe agua mala, es el desierto del Sahara. Claro, ahora nos preocupa quedarnos sin agua otra vez. Tengo fresas, melocotones, peras, manzanos, incluso nueces. Todos necesitan el agua buena del canal. Cuando no había agua, no había cosecha, y este año tenemos una buena cosecha. Mi hijo mayor ya estaba pensando en comprar cerdos y una vaca. Porque ya ve cuánta hierba hay aquí: absolutamente todo está verde. En menos de dos años, todo ha vuelto a florecer. ¿Se imagina la calidad de esta agua? », dice a RFI el jubilado, quien teme no volver a tener agua en Dzhankói.