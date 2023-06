La prensa francesa destaca la importancia de las filmaciones en accionar policial tras muerte de joven

El diario regional La Charente Libre subraya el papel esencial de estas imágenes. “Sin el vídeo del discurso, el gobierno no pediría sanciones como hace hoy, empezando por el ministro del Interior Gérald Darmanin.

Esto plantea la cuestión de otras intervenciones que no fueron filmadas. También plantea preguntas sobre la ausencia del uso generalizado de cámaras para uniformados anunciado por Emmanuel Macron el 14 de julio de 2020. Sin el video, no habría habido cambio de tono por parte del Presidente, que calificó el disparo de ‘inexcusable’ (...) Sin el vídeo, no habría pasado nada a pesar de la muerte de un hombre. Sólo una noticia que se olvidó rápidamente. Y debería hacernos reflexionar a todos sobre los asuntos públicos, la ‘res publica’. Nuestra República, su política y sus leyes.