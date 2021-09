La vacunación obligatoria hace temer una escasez de equipos médicos en Nueva York

Escucha esta nota aquí

Desde el lunes, el estado de Nueva York exige que todo el personal médico y paramédico haya recibido al menos la primera dosis de la vacuna Covid-19 con el riesgo de perder su empleo. Se trata de una gran apuesta para el estado, que podría sufrir una escasez de personal médico.

Nueva York exige que todos los empleados médicos y paramédicos se vacunen o se arriesguen a ser despedidos. Sin embargo, la plantilla médica ya se encontraba al límite tras los duros 18 meses de pandemia y la partida del personal hacia puestos de trabajo mejor pagados.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia para anticiparse a la posible escasez. “Mediante una orden ejecutiva, dispondré de los poderes de emergencia necesarios para responder a la escasez allí donde se produzca", dijo Hochul. “Esto permitirá el envío de guardias nacionales con formación médica, el envío de trabajadores sanitarios jubilados o aquellos a quienes no se les haya renovado la licencia, o traer equipos de otros lugares. Esta no es mi primera opción. Lo que realmente me gustaría es que la gente que ha estado trabajando desde el principio continúe en sus puestos y trabaje con seguridad”.

Un gran desafío para la nueva gobernadora del estado de Nueva York. La prioridad de su mandato, dijo, será la lucha contra la pandemia.

A pesar de las ocho denuncias presentadas por los trabajadores sanitarios contra el estado, los más recalcitrantes de los 650.000 trabajadores parecen estar cumpliendo la nueva norma al último momento: el martes, el 92% había recibido al menos una inyección, frente al 82% de la semana anterior.