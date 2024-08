Las autoridades británicas se enfrentan a los peores disturbios en más de diez años

Keir Starmer hablaba después de que el domingo 4 de agosto se celebraran nuevas concentraciones bajo el lema " Enough is enough" (Basta es basta), en referencia a la llegada al Reino Unido de inmigrantes que cruzan el Canal de la Mancha en botes neumáticos. La policía informó de que había realizado casi 150 detenciones desde el sábado, informa AFP.