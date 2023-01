Las urgencias de Reino Unido se colapsan ante los casos de Covid-19 y gripe

“Los servicios de emergencia están colapsados, principalmente porque la atención primaria está colapsada. No hay citas con los médicos de cabecera y los centros de salud tampoco ofrecen un servicio amplio de urgencias, una vez que cierran a su horario normal a las cinco o seis de la tarde. De esa manera, no hay otra forma de que los pacientes puedan ver a un médico, a no ser que sea atendiendo las urgencias de un hospital”, dice a RFI una enfermera que prefiere no revelar su identidad.