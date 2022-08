Lasso declara estado de excepción tras explosión que mató a cinco personas en Guayaquil

La explosión dejó 5 muertos que han sido identificados y no tienen antecedentes penales, expresó también en conferencia de prensa el ministro del Interior, Patricio Carrillo. El funcionario precisó que a causa de la detonación hay 17 heridos, algunos con antecedentes. "Muchos de ellos, por no decir la mayoría, se están acogiendo al silencio y no quieren aportar con la investigación", indicó.