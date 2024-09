Líbano: ‘La imagen de fuerza e invulnerabilidad de Hezbolá ha quedado gravemente dañada’

Y luego, hoy, estratégicamente, el partido chiita no tiene mucho margen de maniobra para responder a todo esto. No quiere ir a una guerra total, por lo que necesita una respuesta muy contundente que esté a la altura de los golpes que está recibiendo y que corra el riesgo de arrastrarlo a esta guerra total.

El primer ministro israelí Netanyahu puede quererla, pero él no la quiere. Y no hacer nada, o hacer algo por debajo del umbral que sería capaz de restablecer su disuasión, sería percibido, en parte por su base y por sus adversarios, como una especie de rendición o incapacidad para responder.

Así que creo que Hezbolá seguirá recibiendo golpes durante un tiempo. De hecho, esta es la estrategia actual de Israel: asestar golpes muy duros que no son los golpes de la guerra clásica, convencional, sino los golpes de la guerra de inteligencia. Podemos esperar ver aún más asesinatos selectivos y la destrucción de los depósitos de armas de Hezbolá, y tal vez incluso sus centros de mando y control.

Así pues, se trata de una guerra de desgaste, pero que está adquiriendo una dimensión muy seria, con el posible deseo, según los cálculos israelíes, de doblegar al partido y empujarlo a aceptar un alto el fuego o una solución negociada en el sur del Líbano, la región situada al norte de Israel, que no beneficia al partido y que probablemente señalará su retirada de la escena regional y libanesa.

Creo que sí. Pero, una vez más, realmente hay que estar en el negocio de la inteligencia, para saber exactamente lo que tiene en stock y demás. Lo que es seguro es que su potencia de fuego convencional, es decir, sus famosos misiles de precisión, no se verán afectados. Todavía puede dispararlos, pero eso no significa gran cosa.

Lo que importa saber es si el cerebro de Hezbolá, teniendo en cuenta los quince cuadros eliminados el viernes 20 de septiembre, el jefe del Estado Mayor hace dos meses, el asunto de los bíperes, etc., ¿es ahora capaz de entrar en guerra?

Ahora es capaz de disparar contra Israel, a Tel Aviv. Puede causar daños considerables. Pero eso seguirá siendo una bravuconada sin sentido si luego no es capaz de librar una guerra real en ausencia de lo que aún no sabemos, a saber, gran parte de su organización militar y de inteligencia. Sabemos quién ha muerto en Hezbolá, sabemos quién ha sido alcanzado, pero no sabemos quién puede sustituirles, si pueden ser sustituidos o si ya han sido sustituidos.