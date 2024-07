Líbano: varias compañías aéreas suspenden sus vuelos por temor a represalias israelíes

Hezbolá guarda silencio

El movimiento islamista patrocinado por Irán no ha dicho nada desde la declaración del sábado en la que negaba categóricamente toda responsabilidad en el mortífero lanzamiento de cohetes que mató a 12 personas en los Altos del Golán . Sin embargo, Israel mantiene sus acusaciones y ha prometido tomar represalias “con contundencia”. El gabinete de seguridad israelí ha autorizado al Primer Ministro Benjamin Netanyahu y al Ministro de Defensa Yoav Gallant a “decidir cómo y cuándo responder” a Hezbolá.

Estas nuevas tensiones han reavivado los temores de que el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza se extienda al Líbano, pero no se ha producido una escalada particular sobre el terreno, donde los enfrentamientos continúan según las mismas reglas tácitas de enfrentamiento vigentes desde hace nueve meses entre Hezbolá y el ejército israelí. En el resto de Líbano, la vida continúa con normalidad y no se ha desatado el pánico entre la población.