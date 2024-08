Ligar en el supermercado, el fenómeno viral del que todos hablan en España

Elisa y Felipe se enamoraron en un viaje al que acudieron con otros amigos, pero no les hubiera importado que el flechazo hubiera ocurrido con la cesta de la compra frente a la estantería de leche de avena. "No es un lugar ni mejor ni peor que cualquier otro", afirma esta joven pareja.

"Es que lo hemos visto en TikTok", se excusan. Algunos de ellos se fijan en Claudia, de 23 años, aunque no lleva ninguna piña en el carro. "No vengo a ligar, tan solo es la hora a la que mejor me viene hacer la compra. Y si alguien ha intentado ligar conmigo ni me he enterado, porque soy un poco autista", sentencia risueña.