Los argentinos van a las urnas con Javier Milei como favorito, una puerta a lo desconocido

En un mercado municipal de alimentos frescos, Facundo, de 17 años, atiende en el puesto de pescado. Vota por primera vez y lo hará por Milei. “Porque me gusta la forma de hablar. Porque espero que traiga dólares”, dice. Si no, no espera nada de nadie. “En dos días se me acaba el sueldo”, resume. “Me sustento de los animales. Vendo los huevos de la gallina. Me sale bien alguna vez. Está un poquito loco Milei, pero eso no me importa mientras que cambie acá”, agrega.