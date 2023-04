Los británicos, obligados a cambiar sus hábitos alimentarios ante la inflación

Connor dejó su apartamento para irse a vivir con su madre. Ahora, este empresario autónomo de 28 años se concentra en sus compras. Y lo ha intentado todo para ahorrar dinero. “En las redes sociales y demás, siempre ves a gente que aconseja ir a Asda o a Home Bargains", dice. “Yo compro mucho a mayoristas. Y me he dado cuenta de que los precios son los mismos que en los supermercados. Ya no es como antes, cuando podías entrar en Aldi con 100 libras (unos 113 euros) y salir con seis bolsas. Ahora sales con dos bolsas”, resume.