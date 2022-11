Los desafíos de India, cuya población se apresta a superar la de China

La población mundial alcanzó hoy los 8.000 millones , con India el mayor contribuyente, habiendo agregado 177 millones de personas. China e India son los dos países más poblados del mundo, y ambos representan más del 36% de la población total. Según las Naciones Unidas, la población de India superará a la de China durante 2023. No se espera que la población de India comience a disminuir antes de 2064.

El crecimiento ejercerá una enorme presión sobre los recursos, la estabilidad económica y la sociedad de la India. Una familia pequeña es ahora la norma en la India, y con la tasa de crecimiento anual de la población inferior al 1%, los temores de un colapso provocado por la población ya no se consideran realistas. En la década de 1950, una mujer en la India daría a luz a un promedio de más de seis hijos; hoy el promedio nacional es un poco más de dos y sigue cayendo.

Durante la próxima década, un tercio del aumento de la población de la India provendrá de solo dos estados del norte, Bihar y Uttar Pradesh. No se espera que Bihar, el único estado de la India donde las mujeres todavía tienen más de tres hijos, alcance la estabilidad de la población (2,1 hijos por mujer) hasta 2039. Kerala, el estado progresista y más educado de la India, alcanzó esa cifra en 1998.

La edad promedio de un indio es de 29 años, la mayoría de los cuales no están calificados y para quienes no hay suficientes escuelas, universidades, programas de capacitación y, sobre todo, no hay suficientes trabajos. En India, el desempleo juvenil es del 23 % y solo uno de cada cuatro graduados tiene empleo. Si bien la alfabetización femenina está creciendo, sólo el 25% de las mujeres en India participan en la fuerza laboral.