Los libaneses se alistan con resignación para una nueva guerra contra Israel

Sin embargo, la vida continúa casi con normalidad en el resto del país. “Cada vez más clientes empiezan a abastecerse, pero todavía no es un fenómeno generalizado", afirma Ziad, propietario del supermercado de Jbeil.

“El mercado se abastece con normalidad, y los precios no han cambiado", añade el tendero.

Lo mismo opina el gerente de una gasolinera de Beirut. "Hay un aumento de la demanda de gasóleo de calefacción en hogares y empresas, pero no es alarmante. ", afirma Abou Issam a RFI.

Libaneses mantienen la calma pero no olvidan la guerra de 2006 entre Hezbolá e Israel, que dejó 1.200 muertos y 4.000 heridos, en su mayoría civiles.

"Me aterra la idea de otra guerra, no sé si podría soportarla, y las amenazas de Benjamin Netanyahu de 'devolver el Líbano a la Edad de Piedra' me asustan", reacciona Sandy, empleada en un banco.