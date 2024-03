Los mil obstáculos para el corredor marítimo de ayuda a Gaza

Uno de los primeros desafíos de la operación fue cómo y dónde trasladar las 200 toneladas de ayuda, dado que el Open Arms no tiene esa capacidad. La solución vino como una plataforma de 20 metros de largo por 10 de ancho. La plataforma, amarrada al barco con cables de acero, alberga las 200 toneladas de alimentos no perecederos, entre ellos latas de atún, harina, arroz y legumbres, repartidos en 130 palés.

Para desembarcar la carga ha habido que recurrir a la creatividad, porque la condición sine qua non que ha impuesto Israel es que la tripulación no mantenga ningún contacto con la población de Gaza. World Central Kitchen construye desde hace semanas un espigón con escombros y con algunas grúas y máquinas de construcción que todavía funcionan. Su ubicación no ha sido desvelada por razones de seguridad. En este sentido, la "creatividad" ha sido un punto clave según relata Laura Lanuza a RFI.