Los M&M's, víctimas de la batalla cultural estadounidense

Este caso muestra que las campañas de publicidad no siempre convencen a todo el público. Incluso pueden tener un efecto contraproducente para las ventas. La marca de dulces M&M's, que lleva desde 1960 promocionando sus chocolatitos con "spokescandies", ha introducido un nuevo miembro en la familia de personajes animados. “Purple” se convirtió en el tercer personaje femenino de la banda y simbolizó el apoyo a la comunidad LGBTQ .

A raíz de estas críticas, la marca ha decidido retirar sus mascotas hasta nuevo aviso. M&M's explicó en Twitter que no esperaba que los cambios molestaran a Internet. "Pero ahora lo entendemos", dijo el fabricante de chocolates. La marca agregó en su mensaje: "Hasta los zapatos de un dulce pueden polarizar” . Hace un año, el mismo presentador criticó a la empresa por sustituir las botas de tacón de uno de los personajes por zapatillas deportivas.

En 2018, la firma de ropa H&M colgó en su web la foto de un niño negro con una sudadera con el siguiente mensaje “el mono más cool de la selva”, en inglés "the coolest monkey in the jungle". La campaña fue defendida por la madre del niño, pero la marca fue acusada de racismo. En Sudáfrica, las tiendas tuvieron incluso que cerrar temporalmente sus puertas ante las manifestaciones.