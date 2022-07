"Los modelos climáticos sugerían que esto no iba a ocurrir antes de 2030-2040", dice un experto sobre la ola de calor en Europa

Europa se ahoga con las altas temperaturas que ha traído una nueva ola de calor. En varios países como España, Portugal o Francia, el termómetro bate récords por segunda vez este verano. Un fenómeno que los científicos habían pronosticado, pero no en esta década. Entrevista con Lorenzo Labrador, oficial científico de la Organización Meteorológica Mundial.

RFI: Esta especie de apocalipsis canicular los expertos advirtieron que iba a ocurrir si no se evitaba el cambio climático. ¿Qué es lo que particular de esta ola de calor ?

Lorenzo Labrador: Lo particular es lo intensa que está resultando ser y lo relativamente temprano en el verano. Estamos apenas a mediados de julio y usualmente se suele ver este calor intenso entre julio y agosto. Ya hubo una ola de calor en Francia en junio. Esta es la segunda y es particularmente intensa, aunque aún no se han roto los récords absolutos de temperatura. No se puede decir tampoco que es la ola de calor más intensa que ha habido. Lo que preocupa y lo que se está viendo es que estas olas de calor en Europa están siendo más frecuentes y fuertes.