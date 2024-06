Los restos del Nobel de literatura Miguel Ángel Asturias se trasladarán a Guatemala

Esperado retorno

“Los últimos gobiernos me han propuesto traer sus restos. Me he negado rotundamente porque esos gobiernos son parte del pacto de corruptos, con lo cual mi padre no hubiese estado de acuerdo”, declaró su hijo, Miguel Ángel Asturias Amado, durante el acto. "Ojalá que el regreso sirva para la unión entre los guatemaltecos", exclamó.