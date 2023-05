Los trabajadores japoneses sueñan con poder desconectarse después del trabajo

Las jornadas laborales de estos tokiotas nunca terminan. Pasan una media de diez horas diarias en la oficina y luego, cuando llegan a casa, se espera de ellos que estén disponibles y receptivos. "No tengo vida privada. Casi todas las tardes, los compañeros me llaman porque no encuentran un documento o necesitan información sobre un expediente, etc.", cuenta un trabajador.