Los tres factores que explican la disparada del valor del dólar en Argentina

La caída del peso argentino f rente al billete verde en el mercado paralelo, que se aceleró en los últimos días, parece no tener piso. Primer motivo de esta corrida cambiaria, la creciente inflación: el alza de los precios supera el 7% mensual y alcanza un ritmo anual de más de 104%.

Hace unos días, se rumoreó que el ministro de Economía, Sergio Massa, la mejor baza del oficialismo, iba a renunciar. La desmentida y el anuncio de la no candidatura para las elecciones de octubre del actual presidente Alberto Fernández, no modificaron las encuestas, que siguen dando perdedor en los próximos comicios al gobernante peronista. Pero no garantizan un triunfo de la coalición de centro derecha Juntos por el Cambio. Porque hay un tercero en discordia, Javier Milei, un economista libertario, para muchos de extrema derecha, cada vez más popular, que promete dolarizar la economía si llega al poder.