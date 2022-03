Los viajes en China se reducen al mínimo debido al brote de Covid-19

Escucha esta nota aquí

En respuesta al brote de nuevas infecciones por Covid-19, las autoridades de Shanghái han suspendido los vuelos desde el extranjero hasta el 1 de mayo. A decenas de millones de chinos se les ha dicho que se queden en casa o que limiten sus viajes. La Comisión de Salud de China informó el 14 de marzo de más de 5.500 nuevos casos en la China continental y de casi 27.000 nuevas infecciones en Hong Kong.

Con el corresponsal de RFI en Pekín, Stéphane Lagarde.

"Recibimos las instrucciones a medianoche, no tuvimos tiempo de avisar", cuenta este martes un guardia en la entrada de una residencia que ahora está cerrada. El guardia, sonriendo detrás de su mascarilla, afirma que se asegura de que nadie tenga la tentación de saltar la valla.

Desde el centro tecnológico e industrial de Shenzhen y Dongguan, en el sureste de China, hasta la provincia de Jilin, en el noreste, o desde Chongqing, en el suroeste, hasta Xian, en el noroeste, pasando por ciudades como Shanghái y Langfang, casi 100 millones de chinos son invitados a quedarse en casa, salvo para ir a comprar productos de primera necesidad.

Mientras el repunte de la variante Ómicron mantiene los aviones en las pistas de Shanghái y las impresionantes imágenes de las calles vacías de las megalópolis chinas vuelven a aparecer en los telediarios, el resurgimiento de la Covid-19 se ve a diario en pequeñas medidas que buscan limitar la circulación y las reuniones.

Reducir los desplazamientos

Para evitar los desplazamientos, las autoridades sanitarias aconsejan no salir de las ciudades, bajo pena de pasar 14 días en aislamiento domiciliario a su regreso. Con el mismo espíritu y desde el lunes, los billetes de tren son ahora reembolsables gratuitamente en toda China.

Confinamiento, semiconfinamiento... Las medidas se adaptan a la progresión de los casos. En Shenzhen, se han suspendido las líneas de metro y autobús. En Shanghái, se cierran los jardines de infancia y las guarderías y se imparten cursos en línea a los alumnos de primaria. En Pekín, las actividades extraescolares están restringidas desde el lunes.

"Recibimos una notificación el lunes por la noche. Las actividades deportivas y culturales después de las clases se han suspendido temporalmente para contener la propagación del virus", dice un profesor de piano del barrio coreano de la capital china.

"Dos puntos, una línea"

En el sistema de mensajería Wechat y en la red Weibo, la expresión "Liang Dian Yi Xian", literalmente "dos puntos, una línea" o ir de un punto a otro sin parar, surge mucho en los intercambios.

"Todos los días mi vida es '2 puntos 1 línea'", se queja un joven padre a su colega en un restaurante de fideos del distrito comercial. "Esta mañana, en el colegio, la profesora de mi hijo me ha dicho que no podemos salir más de la ciudad, o si no tendremos que hacer 14 días de aislamiento cuando volvamos a casa", añade.

Al evitar los paseos entre el trabajo y el hogar, la estrategia cero Covid llamada "dinámica" busca no llegar a las medidas de confinamiento total adoptadas al principio de la epidemia. ¿Pero por cuánto tiempo? "China debe mantener la estrategia dinámica de cero Covid y así poder controlar la nueva ola de contaminaciones a principios de abril", según los epidemiólogos de la Universidad de Lanzhou citados por la prensa oficial. Una estrategia "cero casos" puesta a prueba por la velocidad de transmisión de Ómicron.