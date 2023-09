Lula da marcha atrás: dice que justicia decidirá el arresto de Putin si va a Brasil

"No sé si la justicia brasileña lo va a detener, es la justicia la que va a decidir, no es el gobierno", declaró Lula en conferencia de prensa un día después de la conclusión de la cumbre del G20 en Nueva Delhi.

"Tenemos que estudiar mucho eso de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos no es firmante, ¿por qué nosotros tenemos que aceptar un acuerdo que Estados Unidos no acepta?", cuestionó.

"No estoy diciendo que voy a salir de un tribunal, Solo quiero saber por qué Brasil es signatario pero Estados Unidos no lo es, China no lo es, India no lo es, Rusia no lo es", declaró.