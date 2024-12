Macron llega a Mayotte, declarado en "estado de calamidad"

No obstante, cinco días después del paso del ciclón Chido, su visita genera interrogantes entre algunos residentes encontrados ayer miércoles en la comuna de Pamandzi: "No sabemos qué nos va a decir, porque ahí nos estamos muriendo de hambre, de sed… No tenemos nada. No tenemos electricidad, ni agua, ni comida. Nos dan una lata de sardinas por persona y una botella de agua. ¿Dónde está la ayuda? Esperamos que llegara ayuda, pero nunca la vimos".