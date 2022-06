Madres cubanas se unen para denunciar en la red impacto de la crisis económica

Escucha esta nota aquí

Una madre cubana acudió este lunes a la cita de las autoridades luego de denunciar en Facebook el alto costo de la electricidad y las difíciles condiciones de vida en la isla, en un video que se viralizó y generó polémica.

El reclamo de una madre de tres hijos se hizo viral recientemente en las redes sociales de Cuba. La joven Amelia Calzadilla (31 años) a través de una transmisión en Facebook habló de la aguda crisis económica que afecta a las familias cubanas y criticó la gestión de los funcionarios públicos y del Gobierno en la Isla.

“Pueblo de Cuba, madre cubana que te levantas por la mañana como yo, preocupada de que te quiten la luz; que no sabes qué le vas a dar de comida a tus niños al final de la tarde cuando lleguen de la escuela; que no sabes de donde sacar dinero para comprar una mochila en 5000 pesos… ¡a ti, yo te pregunto!: ¿Cuánto más vas a aguantar? Porque yo no aguanto más”.

Amelia enumeró los problemas que se agudizaron durante el mandato del presidente Miguel Díaz-Canel. Entre ellos destacan el déficit de alimentos, racionamiento de víveres, venta de productos de primera necesidad en monedas extranjeras y una excesiva inflación.

Pocas horas después de estas declaraciones, decenas de madres cubanas hicieron videos en apoyo a las palabras de la joven .

“Queremos que nuestros hijos crezcan y disfruten de todos los derechos que se merecen. Que tengan alimentos, que tengan medicinas, juguetes y una infancia feliz. En este video quiero apoyar las palabras de Amelia. Decirles que soy madre de tres hijos, una de ellas es discapacitada y tiene serios problemas de salud. Realmente no tengo cómo alimentarla. Necesitamos un cambio en este país”.

El lunes por la mañana, la mujer ingresó acompañada de su esposo y sus padres a la sede del gobierno del populoso municipio de Cerro en La Habana, adonde fue citada.

Al salir de su comparecencia, Calzadilla se negó a hablar con la prensa, pero más tarde envió un mensaje. "El motivo principal de mi directa (transmisión) es que ustedes sepan que estoy bien", dijo en un nuevo video en vivo.

En tono mucho menos demandante, aclaró que se trató de una reunión con autoridades municipales interesadas en atender sus reclamos. "Nadie me interrogó, fue un encuentro de frente, un debate", dijo.

#TodosSomosAmelia

El domingo, Calzadilla informó que había recibido en su casa la visita de representantes del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único) y que fue citada a declarar este lunes. Incluso adelantó que podía ser detenida y pidió que no se afectara a sus hijos.

En su mensaje original, al que se sumaron otras madres cubanas, arremetió contra los dirigentes cubanos.

"No queremos hacer más cola para pollo, que es una mierda, no alimento; ni para perritos (salchichas), ni para picadillo ¡Queremos vivir con dignidad, con decoro. ¿Hasta cuándo compadre?!", cuestiona, además de reclamar por el alto costo de la electricidad y por los cortes de energía que afectan al país desde hace semanas.

"Nos dicen que van a poner corazón, ¡pues póngale también cerebro!", agrega, aludiendo a uno de los lemas del gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel que reza: "A Cuba ponle corazón".

El portal de noticias estatal Cuba debate dijo el fin de semana que el video de Calzadilla "es un ejemplo de manual de lo que se llama gestión de la irritación", que consiste en utilizar problemas como escasez e inflación para exponer los "dramatizando sus consecuencias" y "exacerbar la irritación" de la población.

Bajo la etiqueta #TodosSomosAmelia los cubanos continúan expresando en las redes sociales su descontento con la situación económica y social que se vive en ese país caribeño.