Manifestaciones a favor y en contra del derecho al aborto frente a Corte Suprema de EE.UU.

Mientras proyecto podría dejar en manos de los estados la tarea de legislar sobre el tema, los pro y los antiabortistas se reunieron frente al edificio del Tribunal Supremo en Washington para hacer oír su voz.

Con Xavier Vilà y Guillaume Naudin, corresponsales de RFI en Washington

La publicación de borrador del fallo en el sitio informativo Politico el lunes puso el derecho al aborto en el centro del debate político. Si el máximo tribunal confirmara esta decisión, anularía el fallo en el caso Roe v. Wade de 1973, que consagró el derecho al aborto a nivel nacional. Las leyes sobre la interrupción voluntaria del embarazo quedarían en manos de las legislaturas estatales, y se espera que la mitad de los estados promulguen prohibiciones o nuevas restricciones.

Ante esta perspectiva, defensores y detractores del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de hicieron oír frente a la sede de la Corte Suprema.

Son los más ruidosos y exuberantes: los antiabortistas, o "pro-lifers" como se autodenominan en Estados Unidos, cantan que una vez validada la decisión, bailarán sobre la tumba de Roe v. Wade, que desde 1973 garantiza el derecho al aborto en todo el país.

Para Hannah Wolfe, de Students for Life of America, es un día de alegría: "Por supuesto que es un borrador, no es la decisión final, así que todavía estamos esperando y rezando, pero realmente creo que es la decisión correcta, si es que realmente. Llevamos casi 50 años esperando el fin de Roe v Wade, así que esto es exactamente lo que esperamos y rezamos", explica a RFI.

A pocos metros, Kate Hoeting, también de 25 años, sostiene un cartel de su organización, Catholics for Choice, que defiende el derecho al aborto. Para ella, que el otro bando sea más ruidoso no significa que tenga más partidarios:

"Algunas encuestas dicen que 8 de cada 10 estadounidenses apoyan el acceso al aborto. Sólo el 14% de los católicos piensa que no debería haber aborto. Y así, aunque hagan ruido, sabemos que tenemos la moral alta y que la mayoría de los religiosos apoyan el acceso al aborto", dice.

Rachel Warren reflexiona sobre el temor a vivir sin el derecho federal al aborto que garantiza la legislación Roe versus Wade, la única realidad que ella ha experimentado en su vida.

“Tengo poco más de 50 años. Roe vs Wade se decidió cuando yo tenía cinco años. Y mis primeros recuerdos son sobre el Watergate. Así que siempre supe que las cosas podían cambiar”, asegura.

En el otro lado de la acera, congregada junto a un grupo de estudiantes, Julia Westgate, que se identificó como católica, reflexionaba así sobre la filtración del supremo.

“Rompe el corazón pensar en una mujer abortando. Y creo que a veces los partidarios del derecho a decidir dejan este aspecto emocional de lado”.

Mary Craig, a su lado, estaba sorprendida por la filtración. “Me sorprendió un poco porque tiendo a ser escéptica con jueces conservadores, porque muchas veces políticos conservadores les hacen el juego a los proabortos para ganar votos”.

Ambas partes en litigio se acusaban de que sus contrarios forzaron la filtración del texto para alterar la decisión judicial, prevista para principios del verano boreal.