Marcha en París contra la vida cara: la Premio Nobel de literatura junto a Mélenchon

“Manifestamos para defendernos contra la carestía de la vida y no por el poder adquisitivo, yo creo que la diferencia es importante. No hay que equivocarse, cuando se le pide sobriedad energética a la gente que ya se calienta a 16 grados desde hace varios años. La preocupación no es la falta de energía, sino la falta de dinero”, precisa Corine, miembro del Movimiento por una Alternativa de Izquierda, Ecológica y Solidaria, Ensemble (Juntos en español) y quien vino desde Bretaña a engrosar las filas de la manifestación.