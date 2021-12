Maria Ressa, Nobel de la Paz 2021: 'Este premio pertenece a los periodistas que se mantienen firmes'

Escucha esta nota aquí

Con motivo de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2021, este 10 de diciembre en Oslo, RFI entrevistó a la periodista filipina Maria Ressa, ganadora junto con el periodista ruso Dmitri Muratov.

Por Heike Schmidt.

RFI: Usted es la primera ciudadana en la historia de Filipinas que recibe el Premio Nobel de la Paz. Su gobierno no parece estar orgulloso, sino todo lo contrario... Tuvo que librar una amarga batalla en los tribunales para poder ir a Oslo, ¿por qué?

Maria Ressa: Llevo cinco años luchando por mis derechos. Creo que el momento más difícil para mí fue en realidad poco después de que comenzara el confinamiento de la pandemia. Fue entonces cuando me di cuenta de que esta pandemia iba a permitir a nuestro gobierno restringir aún más nuestros derechos. En los últimos dos años, me han impedido viajar cuatro veces. Cada vez tengo que pedir permiso a cuatro tribunales diferentes, que se encargan de las siete demandas contra mí.

Para ser sincera, ya no sé qué me espera. Pero sigo reclamando mis derechos, no me quedaré de brazos cruzados. Porque sé que tengo derecho a viajar. Así que hoy soy feliz. Al mismo tiempo, siento como una "contaminación en el aire". Tienes derechos y, sin embargo, sólo por ser periodista, te los niegan, y tienes que luchar por los derechos más básicos, como el derecho a viajar. Pero no me voy a quejar más, ¡porque por fin vuelo a Oslo!

RFI: Actualmente Usted está en libertad condicional, a la espera de su apelación, ya que fue condenada el año pasado a seis años de prisión por difamación. ¿Cómo se convirtió en el enemigo número uno del gobierno filipino y del presidente Rodrigo Duterte?

Maria Ressa: Es porque decimos la verdad. Porque somos buenos periodistas y nos negamos a ser intimidados. Tengo siete demandas contra mí. En total, me enfrento a más de cien años de prisión. El año pasado me condenaron por difamación por un artículo que ni siquiera escribí y que se publicó hace ocho años, antes de que existiera la ley que supuestamente infringimos. Me enfrento a seis años de prisión, ¡pero lucharé hasta el final! Intento mantener la fe en nuestros jueces. Esta es nuestra batalla en este momento. Si personas como yo no luchan más por sus derechos, eso significaría que estamos renunciando voluntariamente a la democracia, y eso no es posible.

RFI: Su lucha por la libertad de prensa la ha convertido en un objetivo en las redes sociales. Ha dicho que recibes 90 mensajes de odio por hora y 90 amenazas de violación por minuto. Esta misma semana ha sido asesinado un periodista filipino. ¿Así que el periodismo es una profesión peligrosa en Filipinas?

Maria Ressa: Al menos 21 periodistas han sido asesinados bajo el gobierno de Duterte en los últimos cinco años. Incluso más abogados que se atreven a defendernos han sido asesinados por nuestras autoridades: 63 de ellos han sido asesinados. La brutal guerra de las autoridades contra las drogas ha costado decenas de miles de vidas. Sí, es peligroso ser periodista, pero siempre ha sido así. Si se observa la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, se puede ver que la profesión se ha vuelto cada vez más peligrosa en los últimos diez años. Esto se debe principalmente a la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación. Los gobiernos autoritarios, como el mío, utilizan estas tecnologías para atacar y perseguir a los periodistas. El objetivo es impedir que trabajemos.

RFI: La última vez que un periodista recibió el Premio Nobel de la Paz fue en 1936. ¿Con qué mensaje vas a Oslo?

Maria Ressa: En 1936 fue Carl von Ossietzky quien lo recibió. Pero no pudo ir a Oslo a recibirlo porque estaba muriendo en un campo de concentración nazi. Este es el mensaje que sin duda ha querido transmitir el Comité del Premio Nobel al conceder el galardón a dos periodistas. Es para decir que este es el momento adecuado, es un momento existencial para la democracia. Estamos en una encrucijada. Si tomamos la dirección equivocada, podríamos perder nuestra democracia.

RFI: ¿A quién le gustaría dedicar este premio, que comparte con el periodista ruso Dmitri Muratov?

Maria Ressa: Desde hace mucho tiempo, soy un ejemplo para todos los periodistas amenazados del mundo. Así que este premio pertenece a los periodistas que se mantienen firmes, a pesar de todo. También pertenece a todos los filipinos que luchan por sus derechos y pagan un alto precio por ello. Espero que los focos del Premio Nobel ayuden a mi país a proteger y fortalecer su democracia.

RFI: Usted suele decir que un peligroso virus amenaza nuestras libertades en todo el mundo: el virus de la mentira y la desinformación. ¿De quién es la culpa? ¿De las redes sociales?

Maria Ressa: Sí, estas tecnologías son el caldo de cultivo de todo lo que está mal en el mundo. Nuestro ecosistema informativo está dirigido por responsables que ya no saben distinguir entre realidad y ficción. Favorecen las mentiras, porque las mentiras que despiertan la ira y el odio circulan más rápida y fácilmente en las redes sociales.

Esto tiene que cambiar. Llevo mucho tiempo diciendo que hay que regular esto. Tiene que venir de los Estados Unidos. La Unión Europea está a la vanguardia de esta lucha, con una "legislación sobre servicios digitales" que analiza cómo se amplía la información gracias al poder de los algoritmos. El Reino Unido también está preparando una ley sobre información en línea. Creo que la tecnología ha evolucionado antes de que los gobiernos y los ciudadanos se hayan dado cuenta de que puede utilizarse para manipularnos insidiosamente. Y eso tiene que acabar.

RFI: La exempleada de Facebook Frances Haugen dio la voz de alarma, diciendo que la red estaba anteponiendo sus beneficios a los usuarios. En su opinión, ¿la mentira está por encima de la verdad?

Maria Ressa: Sí, absolutamente, se llama capitalismo de vigilancia. Nuestros datos, nuestros pensamientos privados, son recogidos y almacenados por empresas estadounidenses, y luego clasificados mediante inteligencia artificial, con el fin de manipularnos. Esto tiene un coste. Y creo que, al igual que en la era industrial, se desarrollarán reglas, tardías, pero espero que eficaces.

RFI: ¿Qué significa esto en términos concretos? ¿Se refiere, por ejemplo, a la información falsa que circula sobre las vacunas contra el cólera?

Maria Ressa: Sí, yo iría más allá y lo llamaría desinformación. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han acusado a ciertos países de hacer circular desinformación a sabiendas. En efecto, ha sido el caso de las vacunas, pero el objetivo de estas campañas es principalmente debilitar a los Estados. La desinformación se ha convertido en una herramienta del juego del poder y eso es peligroso. Creo que la Unión Europea ha acusado claramente a China y a Rusia de hacer circular información falsa sobre las vacunas.

RFI: ¿También teme las campañas de desinformación de cara a las elecciones presidenciales de mayo en Filipinas?

Maria Ressa: Sí, claro que sí. Este es nuestro mayor problema al final del año. ¿Cómo se pueden garantizar unas elecciones honestas si los hechos no son honestos? No es posible. Numerosos estudios de 2017, 2018 han demostrado que las mentiras, vinculadas a la ira y el odio se propagan mucho más rápido y más fácilmente que los hechos.

RFI: ¿Qué papel deben desempeñar los periodistas?

Maria Ressa: Tenemos que escribir con mucho más rigor sobre estas tecnologías. La inteligencia artificial es ahora capaz de escribir información a la velocidad de un cerebro humano. Tenemos que ser conscientes de ello y alertar a la sociedad de cómo podemos ser manipulados.