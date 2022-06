Marine Le Pen quiere la poderosa Comisión de Finanzas tras su victoria legislativa en Francia

Escucha esta nota aquí

La dirigente de extrema derecha ganó ampliamente su apuesta en las elecciones legislativas: su partido, Agrupación Nacional ha obtenido 89 escaños, un resultado histórico. Reelegida diputada por una amplia mayoría el domingo por la noche en Hénin-Beaumont, en el Pas-de-Calais, la excandidata a la presidencia tiene la intención de quedarse con puestos clave de la futura Asamblea.

Con Julien Chavanne y Bertrand Haeckler, enviados especiales de RFI a Hénin-Beaumont (norte)

Fue una noche corta después de una gran velada electoral para Marine Le Pen. La diputada ha dado una cita a la prensa a primera hora frente a su permanencia, aquí en Hénin-Beaumont (norte de Francia), para saborear una vez más la histórica puntuación del Agrupación Nacional. Marine Le Pen está decidida a utilizar todos sus nuevos poderes en el hemiciclo.

"Pediremos (...) la presidencia de la Comisión de Finanzas, por supuesto (...) porque el grupo que tenemos, que es una vez más el mayor grupo de la oposición en la Asamblea, no va a resignar ninguno de los medios que le otorga la tradición o las reglas republicanas para poder defender al pueblo francés”, dijo este lunes a la prensa.

Lea también: La prensa francesa, preocupada por la gobernabilidad tras la ‘bofetada’ electoral a Macron

El apetito ha vuelto a la formación de extrema derecha. El partido ha experimentado quizás su mayor victoria bajo la era de Marine Le Pen.

La dirigente que confirma que no retomará la presidencia del partido. "No voy a retomar la dirección de la Agrupación Nacional dada la importancia de este grupo. Me dedicaré a la presidencia del grupo en la Asamblea Nacional", explicó.

"Habrá un congreso en otoño [boreal] para que los miembros de Agrupación Nacional puedan elegir a su futuro líder.

Es en la Asamblea donde todo sucederá ahora. Marine Le Pen lo ha entendido y pretende aprovecharlo. Ella será la única excandidata presidencial que tendrá voz en el hemiciclo.







Lea también Rfi De empleada de limpieza a diputada: la activista de origen marfileño que le ganó a una ministra en Francia Rachel Kéké, una camarera de piso es uno de los nuevos e inesperados rostros de la izquierda en las legislativas en Francia.

​