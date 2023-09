Médicos apuntan a TikTok por el espectacular aumento de abortos en el Reino Unido

Los médicos escoceses señalan una multitud de factores que podrían explicar este aumento de abortos. En particular, ginecólogos y médicos denuncian un aumento de vídeos engañosos en TikTok y en las redes sociales en general, con una proliferación de hashtags como #naturalbirthcontrol (anticoncepción natural) y #hormonefree (sin hormonas).

Un ejemplo de mensaje divulgado en los videos: "La anticoncepción natural es 'el camino a seguir'. El método de observación de la fertilidad es genial: controlas tu ciclo midiendo tu temperatura corporal y analizando tu flujo cervical. Es muy eficaz. Puedes ver tus fases foliculares, lútea, de ovulación y de menstruación, así que sabes cuándo eres fértil y cuándo no. Llevo utilizándolo tres años y es realmente eficaz. Pero hay que hacerlo bien”, asegura la mujer.

Estos métodos anticonceptivos son poco fiables. Según los especialistas escoceses en salud, los métodos "naturales", como tomarse la temperatura, sólo son fiables en un 75% (y no protegen contra las infecciones de transmisión sexual). Y aún menos fiables para las mujeres que tienen periodos irregulares, como suele ser el caso de las chicas jóvenes. Las influencers no lo dicen en sus videos, que rara vez duran más de un minuto, y a menudo no ofrecen ninguna alternativa.