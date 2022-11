Moscú niega su implicación en la explosión de Polonia y destaca la moderación de EEUU

Los desmentidos de Moscú fueron casi inmediatos tras la muerte de dos personas en el este de Polonia el martes 15 de noviembre por la noche, calificando las acusaciones en su contra de “provocación deliberada con fines de escalada”. Luego, el Kremlin se congratuló por la prudencia de los Estados Unidos en el caso.

"¿Quién se beneficia con este suceso?”. En la mañana de este miércoles, el muy legitimista medio Komsomolskaya Pravda ha respondido a esta pregunta que él mismo se había planteado, enumerando primero a Kiev y luego, como primeros países en el punto de mira ruso, a Polonia y al Reino Unido. El presidente del Consejo de Política Exterior y de Defensa de Rusia, Fyodor Lukyanov, citado en Kommersant, consideró que "son los países de Europa Central y Oriental los que están en primera línea. Esto aumenta los riesgos, como mínimo”. Los canales de Telegram pro-conflicto conocidos como "Z" no mencionaron las dos muertes en Polonia, pero se refirieron irónicamente a "la destrucción de un tractor polaco como causa de una tercera guerra mundial".

No se vislumbra un enfrentamiento abierto entre Rusia y Occidente, según el periódico digital The Bell, para quien "no es esencial saber lo que realmente ocurrió en suelo polaco". Al igual que con el accidente del Boeing de la aerolínea malaya sobre el Donbass en 2014, Rusia será considerada responsable. Y el periódico recuerda: "esta tragedia ha provocado las más duras sanciones antes de 2022", antes de añadir que "este incidente agravará sin duda el conflicto".

En pocas horas, la atmósfera cambia y los contornos de lo ocurrido se hacen más claros. Mientras la OTAN sigue reunida de urgencia en Bruselas, el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, declaraba en su rueda de prensa diaria: "Queremos subrayar que nuestros ataques de alta precisión se realizaron únicamente en el territorio de Ucrania y a una distancia máxima de 35 kilómetros de la frontera ucraniana-polaca. Las fotografías de los restos encontrados en la aldea de Przewoduv, publicadas en la noche del 15 de noviembre en Polonia, fueron identificadas inequívocamente por expertos rusos del complejo militar-industrial como elementos de un misil guiado antiaéreo del sistema de defensa aérea S-300 de la Fuerza Aérea de Ucrania. Las declaraciones de varias fuentes ucranianas y de funcionarios extranjeros de que los misiles rusos cayeron en el pueblo de Przewoduv son una provocación deliberada para escalar la situación".

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya había informado a los miembros del G7 y de la OTAN de que creía que la explosión del martes en Polonia había sido causada por un ataque de misiles de defensa aérea ucranianos. Le siguió la declaración del portavoz del Kremlin: "No había razón para una escalada. Los polacos tenían todos los medios a su disposición para informar inmediatamente de que se trataba de restos de misiles antiaéreos S-300. Y todos los expertos habrían comprendido que no podía tratarse de un misil de las fuerzas armadas rusas”.

Y añadió: "Me gustaría invitarles una vez más a prestar atención a la reacción más bien sobria de los estadounidenses, que contrasta con la reacción absolutamente histérica de la parte polaca y de algunos otros países. ¿Cómo se ha llegado a esto? La cuestión debería plantearse en Varsovia y habría que pedir a los funcionarios polacos que muestren más moderación y equilibrio al hablar de cuestiones tan delicadas y potencialmente peligrosas".

Un cambio de clima

Denunciar la "histeria y la rusofobia" de los países que, a sus ojos, han llegado demasiado rápido a la conclusión de que es responsable es una figura clásica de la retórica del Kremlin. Aplaudir la moderación y la profesionalidad de Estados Unidos es también un recordatorio de la poca consideración de Moscú hacia Varsovia y, por supuesto, hacia Kiev y sus dirigentes: En la televisión rusa nunca se habla de Volodimir Zelenski como "presidente de Ucrania". Insistir en las divisiones de Occidente es finalmente un ejercicio al que Rusia está acostumbrada.

Este debate y la elevada tensión internacional sobre quién es el responsable de los sucesos de Polonia también están desviando la atención del diluvio de fuego que se produjo el martes en Ucrania. Pregunta de la BBC esta mañana a Dmitry Peskov: "Si no hubiera habido ataques rusos en Ucrania, no habría habido un incidente en Polonia. ¿No es culpable Rusia? La respuesta del portavoz del Kremlin: "No... Rusia no tuvo nada que ver".

El portavoz dice que "no sabe" si se han activado los canales especiales de comunicación entre Washington y Moscú, pero esta mera mención de "posibles canales" se produce en un clima que ha empezado a cambiar. Desde el lunes, la televisión rusa ha empezado a hablar de conversaciones de paz. Esto no deja de ser una muestra de músculo y una declaración de que no se va a ceder nada, pero es nuevo y podría ser también un tímido comienzo de preparación de la opinión pública para una fase diplomática.

Lea también Mundo Para EEUU "nada contradice" hipótesis de que el misil caído en Polonia es de la defensa ucraniana "Independientemente de las conclusiones finales, está claro que Rusia es la responsable final de este trágico incidente", sostuvo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson, "debido a sus ataques contra la infraestructura civil ucraniana. "Ucrania tenía derecho a defenderse"

​