Muere a los 96 años Tony Bennett, último gran 'crooner'

Frank Sinatra lo consideraba 'el mejor cantante del mundo del espectáculo'. Era el último de los grandes crooners estadounidenses. Tony Bennett falleció el viernes 21 de julio, indicaron los medios de comunicación estadounidenses. Tenía 96 años. El cantante de 'The Way You Look Tonight' y 'I Left My Heart in San Francisco' dejó su huella en la escena musical durante más de siete décadas, compartiendo escenario con Amy Winehouse y Lady Gaga. En 2016 se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer.