Muerte de otro joven a manos de un policía levanta sospechas en Francia

El guineano de 19 años se llamaba Alhoussein Camara. No tenía antecedentes penales. El 28 de junio, el agente de policía responsable del disparo mortal fue acusado de homicidio culposo, casi dos semanas después del incidente. Posteriormente fue acusado, pero las circunstancias que rodean la muerte del joven el 14 de junio siguen sin estar claras.

"¿Por qué no se presentaron cargos más rápidamente?"

A diferencia del caso del joven Nahel, la escena no fue filmada, aunque el policía "sí llevaba una cámara para peatones". "No fue posible utilizarla porque no había carga suficiente en el momento de los hechos", declaró la fiscal de Angulema al inculpar al policía. El abogado de la familia, Arié Alimi, anunció que presentaría el jueves 6 de julio una solicitud de acceso al expediente del caso, en un intento de arrojar luz sobre las zonas grises que rodean su muerte, y disipar así las inquietudes de su familia.