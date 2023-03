Mujeres en Irán: “El miedo ha desaparecido y el régimen islámico pronto también”

"¡Tiemblo de frío, pero no es cuestión de ponerse una bufanda o un gorro para entrar en calor! Es un invierno duro, pero no quiero que ellos [las fuerzas de seguridad] piensen que me rindo o que tengo miedo", afirma Haleh, de 58 años. Cuando llegó la Revolución Islámica, Haleh sólo tenía 15 años. Desde el principio, no ocultó su "aversión" al régimen y empezó a actuar en distintos grupos de oposición, participando en mítines, distribuyendo panfletos y abogando por la desobediencia civil. Vive en Teherán y afirma que nunca ha apoyado el velo obligatorio ni "las demás leyes liberticidas de la República Islámica".