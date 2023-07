Mundial de Para Atletismo, una prueba de fuego antes de los Paralímpicos de París 2024

París acoge estos días el Campeonato Mundial de Para Atletismo en el estadio Charléty. A poco más de un año de la celebración de los Juegos Paralímpicos en la capital de Francia, estos mundiales sirven de ensayo general. En agosto de 2024, acudirán 4.400 paratletas junto con su personal, equipo y seguidores, por eso el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (Cojop) sigue de cerca el desarrollo de estos mundiales.

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (Cojop o OCOG en inglés) se interesa especialmente en lo que ocurre tras bambalinas durante la competición. Desde el alojamiento de las delegaciones, el transporte de los atletas y el equipo, hasta la de la recepción del público. Aunque durante París 2024 se proporcionará alojamiento en la Villa Olímpica, las dificultades actuales con el transporte serán las mismas dentro de un año.

"Encontrar buses para transportar a las delegaciones es fácil, pero encontrar vehículos para personas con movilidad reducida es más complicado. Somos conscientes de que el país aún no está suficientemente desarrollado en términos de accesibilidad. Tenemos hoteles [donde se alojan las delegaciones] que tienen estaciones de metro justo al lado, pero no podemos utilizarlas porque no están adaptadas. Y, sin embargo, esto podría aligerar la carga de transporte", explica Julien van Temsche, responsable de estos temas en el comité organizador de los este mundial.

Atletas satisfechos

Los organizadores no han dejado nada al azar para que los paratletas puedan competir en las mejores condiciones posibles. Se ha pensado en todos los detalles, y hasta ahora parecen estar satisfechos. "No hay nada que criticar de la organización. Las condiciones son ideales para el rendimiento. No hay retrasos en las salas de llamadas [antes de las pruebas] y eso es muy apreciable ya que esperar 45 minutos en una silla de carreras es muy incómodo. Esperemos que siga así hasta el final de los campeonatos", afirma Nicolas Brignone, especialista en los 400 metros T53 (carreras en silla de ruedas).

Cojop no se contenta con ser un observador, sino que actúa directamente. Ha sabido aprovechar la experiencia adquirida desde 2017 y la designación de París como sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024.

Los dos comités han forjado una relación especial basada en una situación en la que todos salen ganando, como explica Adrien Balduzzi, Director de Operaciones Mundiales: "para Cojop, se trata de una prueba a gran escala. Podrán evaluar las soluciones que hemos puesto en marcha y preguntarse qué se podría hacer mejor o de otra manera. Muchos miembros de Cojop están presentes en los mundiales como voluntarios u observadores. Intentamos trabajar codo con codo para identificar los éxitos, pero también los fracasos, que tendremos en los próximos días para que la experiencia de los Juegos Parlímpicos de París 2024 sea la mejor posible. Estamos trabajando juntos, en particular, en la audiodescripción de los eventos".

Audiodescripción para una mayor inclusión

La audiodescripción se utiliza por primera vez en los Campeonatos del Mundo de Para Atletismo. La competición es vital para ellos, ya que brinda la oportunidad de formar a una veintena de estudiantes que trabajarán en este servicio durante París 2024. El objetivo es que sean expertos tanto en descripción como en deporte, para que la transcripción sea lo más precisa posible.

Ludivine Munos, antigua campeona paralímpica de natación y ahora responsable de inclusión en Cojop, considera que se trata de un reto importante pero necesario ya que "la accesibilidad no consiste sólo en poner rampas por todas partes, sino también en tomar medidas contundentes. Las carreras suelen ser comentadas, a diferencia de ciertas pruebas de salto, por ejemplo. No se trata sólo de comentar, sino de describir un acontecimiento. Para que la gente que no puede ver pueda vivir el ambiente del estadio".