Netanyahu se disculpa tras criticar a servicios de seguridad por ataque de Hamás

El Primer ministro israelí, Benjamin Netanyahuse se disculpó el domingo con los funcionarios de seguridad, luego de haberlos criticado por supuestamente haber subestimado los riesgos de un ataque de Hamás en un mensaje en X que luego borró. Netanyahu ha sido duramente criticado por no haber garantizado la protección de su población.

"Me equivoqué. Lo que dije después de la conferencia de prensa, no debía decirse y me disculpo. Apoyo totalmente a todos los responsables de seguridad. Apoyo al jefe del Estado Mayor, a los comandantes y a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que están en el frente y luchan por nuestro hogar. Juntos venceremos", escribió Netanyahu.