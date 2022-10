Nicaragua controlará la producción cinematográfica y audiovisual

Los oficialistas aseguran que no van a perseguir a los que cuelgan videos en redes sociales. "No es porque tengo un teléfono celular y hago un video que me convierto en un productor audiovisual", aclaró Gutiérrez. Esta ley no regulará las producciones audiovisuales periodísticas, dijeron varios diputados consultados por la agencia de noticias francesa AFP.