Noboa, ante el reto de luchar contra el crimen y enderezar una economía lastrada por la extorsión

Daniel Noboa, del partido ADN, Acción Democrática Nacional, es el nuevo presidente ecuatoriano con un poco más de 52% de los sufragios. La candidata Luisa González, heredera del ex presidente Rafael Correa, ha reconocido su derrota. Analizamos los principales retos de Daniel Noboa en temas como la inseguridad y economía con nuestro corresponsal en Quito.

Pero la situación es muy difícil para los empresarios del país por la violencia. Se está generalizando la “vacuna”, una palabra bonita para no decir extorsión. En Puerto Bolívar, al sur del país, 35% de los negocios, restaurantes, bares, han cerrado para no pagar vacunas. Y es lo mismo en todos los sectores de actividad, según contaba a RFI una empresaria de Quito que organiza eventos y que denuncia que por lo menos cuatro o cinco conciertos y eventos han sido anulados porque extorsionadores les pedían un porcentaje de la taquilla. Y no pagar es a menudo sinónimo de muerte ya que tenemos casos de sicariato a diario en Ecuador.