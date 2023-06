Nueva Zelanda: Air New Zealand pesará a sus pasajeros antes de subir al avión

Pesarse antes de subir a un avión es la última iniciativa de Air New Zealand. A partir de ahora, los pasajeros que salgan de Auckland y viajen al extranjero tendrán que subirse a una báscula en el marco de una investigación interna.

Hasta el 2 de julio, Air New Zealand espera pesar a no menos de 10.000 pasajeros que salgan en vuelos internacionales. Este estudio, ya realizado en vuelos nacionales en 2021, había sorprendido a varios pasajeros. Sin embargo, la aerolínea ha asegurado a los pasajeros que los datos permanecerán anónimos y que no se mostrará su peso cuando sean pesados.