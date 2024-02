‘Ojalá lleguen a una tregua’, dice a RFI familiar de los rehenes argentinos liberados

“Lo poquito que yo sé es que no fue fácil, estuvieron con mucho miedo todo el tiempo. Me contaron que el tiempo fue como una eternidad, que no termina, un día tras otro, que no hicieron absolutamente nada, esperando que los vayan a liberar, que alguien los vaya a salvar. Había momentos en que no sabían si algún día los iban a liberar. Fue difícil, con muchos altos y bajos”, recalca.