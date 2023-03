Olivier Dubois en RFI: 'Durante mi secuestro seguí haciendo trabajo periodístico'

Olivier Dubois: Sentí una felicidad inmensa. Los vi en la sala VIP cuando aterricé. Salí del avión y fue como si me hubieran magnetizado. Primero me reuní con mis padres, luego saludé al presidente Emmanuel Macron, y luego pude abrazar a mi hijo, a mi hija y a mi compañera. Llevo dos años escuchando sus mensajes en RFI y al fin pude tocarlos.

Olivier Dubois: Fueron condiciones de prisionero. Estás encadenado y te consideran como un malhechor, un infiel. Honestamente no me maltrataron: no me golpearon ni me humillaron.