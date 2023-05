Pakistán: Violentas protestas tras detención del ex primer ministro Imran Khan

El ex primer ministro de Pakistán compareció este miércoles ante una corte especial de la capital Islamabad por cargos de corrupción, al día siguiente de su inesperada detención, que han desatado violentas protestas en todo el país.

Los partidarios de Imran Khan acusan al gobierno y al ejército de querer expulsar al ex primer ministro de la escena política para que no pueda presentarse a las próximas elecciones, previstas para los próximos meses. Por su parte, el gobierno desmiente esta acusación. No hay ninguna venganza política contra Imran Khan, aseguró un ministro en rueda de prensa. "Nadie está por encima de la ley en Pakistán", añadió.