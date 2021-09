Palestina: Comienza el juicio contra los asesinos de un activista

Escucha esta nota aquí

Tres meses después de la muerte de Nizar Banat, el lunes 27 de septiembre se inició en Ramala el juicio contra sus presuntos asesinos. Este famoso activista palestino fue golpeado hasta la muerte por miembros de las fuerzas de seguridad palestinas. Para rendirle homenaje y apoyar su compromiso, se celebró una pequeña concentración frente al tribunal militar de Ramala, donde se celebra el juicio.

Con nuestro corresponsal en Ramala, Sami Boukhelifa.

Amigos y familiares de Nizar Banat sostienen pancartas frente al tribunal con la inscripción: "Un régimen corrupto no puede hacer justicia". Ghassan, hermano de Nizar Banat, se niega a asistir a la audiencia: "Los miembros de la familia Banat no queremos estar en la misma sala que los asesinos de Nizar. Además, este juicio es el juicio de los pequeños soldados que mandan para sacrificarlos. Los están utilizando como fusibles. Mientras el ministro del Interior y los altos cargos de la seguridad palestina no estén en el banquillo de los acusados, este juicio no será más que una farsa”.

Si bien la audiencia fue expeditiva, Ghandi Rebaï, abogado de la parte civil, está satisfecho: "Este primer día es un paso importante. Los hechos del crimen han sido establecidos. La víctima, Nizar Banat, fue golpeada con un garrote mientras dormía. En ningún momento intentó resistirse, ni siquiera fue informado de los motivos de su detención. Luego se negaron a llevarlo al hospital, lo que constituye otro delito. Y así la justicia retiene todas estas circunstancias agravantes, y esto es muy importante”.

Los catorce miembros de las fuerzas de seguridad acusados del asesinato de Nizar Banat, se han declarado "no culpables". Se enfrentan a penas de entre 7 años y cadena perpetua.

Nizar Banat era conocido por su postura muy crítica contra los altos funcionarios de la Autoridad Palestina, a los que acusaba de corrupción. Desde el mes de junio se han organizado frecuentes manifestaciones en Ramala, la ciudad donde tiene su sede la Autoridad Palestina, bajo los gritos de "Abbas fuera" y "justicia para Nizar". Ante las protestas, la Autoridad Palestina formó un comité, dirigido por el Ministerio de Justicia, para investigar los hechos.