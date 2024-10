Para familias de los rehenes de Hamás, el nuevo frente libanés aleja la perspectiva de su liberación

Cuando RFI se puso en contacto con los representantes de la familia, a los que los medios de comunicación de todo el mundo llevan un año preguntando sobre este doloroso asunto, éstos no quisieron hacer comentarios. Pero los voluntarios que les acompañan, como Omer, son sus portavoces.

“Quiero hacer un llamamiento al gobierno para que se dé cuenta de que tenemos que llegar a un acuerdo. En Líbano, en Gaza, hace falta un acuerdo con todas las entidades hostiles que nos rodean, para traer a los rehenes a casa”, insiste. “La acción militar por sí sola no lo conseguirá. En el mejor de los casos, algunos rehenes volverán a casa y los demás serán asesinados. Y no podemos aceptarlo”, agrega.

“Complica un poco las cosas. Podríamos haber llevado a cabo todas estas operaciones contra quienes nos atacarían después. Tenemos que bombardearles, no tenemos otra solución, pero las acciones más importantes, como matar a Nasralá, podrían haberse llevado a cabo más tarde. No creo que los rehenes sean la prioridad del gobierno. Para la población sí, pero no para el gobierno”, opina Hanna.