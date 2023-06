París 2024: obreros sin papeles denuncian a gigantes de la construcción ante el tribunal laboral

"Todo el mundo sabía que no tenía papeles. Y es Spie Batignolles quien manda en la obra", cuenta Moussa, uno de los trabajadores. "Un día me dolió la rodilla. Le pregunté a mi jefe si podía tomarme uno o dos días libres. Me dijo: 'Si no estás aquí el lunes, coge tus cosas'. Tuve que seguir trabajando a pesar del sufrimiento. Francia no es mejor que Catar", lamenta.