París se convierte en un basurero gigante por la huelga de recolectores

Llevan una semana en huelga para protestar contra la reforma de las jubilaciones de Emmanuel Macron lo que ha provocado que se acumulen 5.000 toneladas de deshechos por las calles de la ciudad. Y no parece que la situación vaya a mejorar porque el sector está en huelga, al menos, hasta el miércoles.

París no es una ciudad que se caracterice por su limpieza. A menudo, las aceras, plazas y el metro están bastante sucios, pero esto lo sabe la gente que vive aquí. Para los fans de la serie 'Emily in Paris' donde aparece un París inmaculado o para los turistas, este ‘detalle’ pasa a menudo desapercibido porque los lugares turísticos emblemáticos de París reciben un cuidado especial por la cuenta que le trae al sector turístico y su importancia para la economía de este país.

Citado también por el mismo canal de televisión, el médico Jean-Paul Hamon, estima que no hay ningún peligro para los parisinos.

"La gente no va a ser atacada por las ratas, porque tendrán mucho que comer y no atacarán a los transeúntes, así que aparte de la estética, los olores y, tal vez, resbalar con una cáscara de plátano, el riesgo es mínimo", dijo el doctor. Un argumento no muy convincente para los parisinos.